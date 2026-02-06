Strade in Umbria sulla Tre Valli terminati con anticipo i lavori alla Galleria | l' annuncio dell' Anas

I lavori nella galleria “Forca di Cerro” sulla Tre Valli in Umbria sono stati conclusi con anticipo rispetto ai tempi previsti. L’Anas ha annunciato che il cantiere si è chiuso dopo un sopralluogo dei vertici dell’azienda. Ora le strade sono di nuovo aperte al traffico, senza più limitazioni.

Si sono conclusi i lavori programmati da Anas all’interno della galleria “Forca di Cerro”. L'annuncio è stato dato dai vertici di Anas dopo l'ultimo sopralluogo al cantiere. "Effettuate le verifiche di rito, si ritiene pertanto non più necessaria la chiusura notturna inizialmente prevista fino a mercoledì prossimo": il cantiere, dunque, è stato chiuso con ben sei giorni di anticipo rispetto ai tempi previsti. Anas ha ribadito che "da questa sera la galleria sarà regolarmente aperta", senza però specificare l'orario preciso. La chiusura era attiva esclusivamente in orario notturno, dalle 22:00 alle 6:30 del giorno successivo, per 8 notti.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Per migliorare la viabilità in Umbria, sulla Tre Valli Umbra sono previste otto giornate di chiusura della Galleria, con l’istituzione di tre percorsi alternativi.

L’Anas ha deciso di fermare i lavori nella galleria del Comelico per i Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026.

Argomenti discussi: Sulla Flaminia servono tempi certi. La Regione bacchetta l’Anas; Sp-unti | L’Italia dell’olio nel 2026; Frane, quasi 20mila umbri vivono in aree ad alto rischio, la Regione studia una nuova legge; Scuole, dopo l'Umbria ecco gli accorpamenti della Toscana (che non interessano la Valtiberina).

Frana sulla Flaminia: Proietti e De Rebotti, da Anas tempi certi e interventi urgentiIn merito allo smottamento stradale sulla statale 3 Flaminia avvenuto nella giornata di ieri, che ha comportato la chiusura della stessa, la Regione Umbria, con l'assessore De Rebotti e la presidente ... ansa.it

Il Tre Valli, non è un semplice supermercato, è un insieme di tante botteghe! Guarda tutto il video per scoprire tutti i nostri reparti Ti aspettiamo nel supermercato più fresco d’Italia #trevalli #spesaperfetta #vicinoacasa #fresco #qualitá facebook

#UMBRIA #ANAS #SS685 “DELLE TRE VALLI UMBRE” collaudo impianti chiusura galleria "Forca di Cerro" dal #2febbraio al #11febbraio esclusi sabato e domenica 22-6:30 Dettagli stradeanas.it/it/umbria-anas… x.com