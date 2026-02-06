Stop alla realizzazione dell' impianto per i rifiuti

La Regione Campania ha deciso di fermare tutto. Ha sospeso l’iter autorizzativo per l’impianto di gestione dei rifiuti previsto a Pietravairano. La notizia è arrivata dopo settimane di polemiche e proteste da parte dei cittadini, che chiedevano di fermare il progetto. Ora si dovrà rivedere tutto, ma per il momento l’opera non si farà.

La Regione Campania ha sospeso l’iter autorizzativo per l’impianto di gestione dei rifiuti previsto a Pietravairano. Esulta il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle nonché presidente della Commissione Agricoltura Raffaele Aveta: “Un atto dovuto e responsabile, che va nella direzione della.🔗 Leggi su Casertanews.it Approfondimenti su Regione Campania Casaleone: Istanza per la realizzazione delle opere di connessione dell’impianto alla rete di trasporto e distribuzione del gas naturale Questo documento riguarda l'istanza per la realizzazione delle opere di connessione dell’impianto alla rete di trasporto e distribuzione del gas naturale a Casaleone. Aeroporto, lavori all’impianto idrovoro della pista 3: stop temporaneo alla Ciclovia Tirrenica Il Comune di Fiumicino comunica che, a causa di un intervento urgente di riqualifica, la Ciclovia Tirrenica sarà temporaneamente chiusa nel tratto che attraversa l’aeroporto Leonardo da Vinci. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Regione Campania Argomenti discussi: EDILIZIA E URBANISTICA - Accordo compensativo urbanistico, no al cumulo tra indennità d'esproprio e diritti edificatori; Montanara-D’Agostino. I lavori non decollano. Stop alla gara per un mese: Progetto da verificare; Banchinamento del Molo Clementino, sì o no? Meno di 105 giorni alla verità: torna a farsi sentire il fronte dei contrari; Condono edilizio bloccato: no ampliamenti e prove epoca costruzione. Stop a ente per i servizi alla persona, respinta mozioneSospendere la realizzazione dell'ente strumentale per la gestione dei servizi alla persona, proponendo di attuare ogni azione utile per la valorizzazione dell'attuale servizio, unitamente a un ... ansa.it Ancora disagi, ancora uno stop per i pendolari. Dal 6 all'8 febbraio la circolazione di Trenitalia viene rimodulata per interventi strutturali sulla linea Bojano-Isernia-Roma. Il motivo è la realizzazione di un sovrappasso all'altezza di Frosinone servizio di Doriana facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.