Questa mattina le azioni di Stellantis sono crollate del 19%, facendo sparire più di 4 miliardi di euro in valore di mercato. La causa principale è la reazione negativa del mercato alla nuova strategia sull’elettrico annunciata dall’azienda. Nonostante il tonfo in borsa, Stellantis lavora già al nuovo piano industriale, che presenterà a maggio.

Stellantis: effetto della nuova strategia sull’elettrico. Ma l’azienda guarda già avanti ed è al lavoro sul nuovo piano industriale, che sarà presentato a maggio. Il commento dell’amministratore delegato Antonio Filosa: “Metteremo al centro i clienti e le loro preferenze” Stellantis, holding multinazionale produttrice di autoveicoli, sprofonda in Borsa come conseguenza del cambio di strategia che costerà 22 miliardi di euro di oneri di ristrutturazione, con sospensione del dividendo e l’emissione di 5 miliardi di obbligazioni subordinate. Il titolo cede il 19% a 6,61 euro, bruciando oltre 4 miliardi di euro di capitalizzazione di Borsa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Stellantis sprofonda in Borsa: il titolo perde il 19% e brucia più di 4 miliardi di euro

