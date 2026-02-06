Stellantis non fa prezzo in Borsa con la maxiperdita e lo stop al dividendo | analisti spaventati da costi e tempi del turnaround

Stellantis ha fatto segnare un tonfo in Borsa dopo aver annunciato un cambio di strategia sull’elettrico. Il gruppo prevede di sostenere spese per 22 miliardi e di perdere tra i 19 e i 21 miliardi di euro nel secondo semestre. La notizia ha spaventato gli investitori, che ora temono tempi lunghi e costi elevati per il turnaround. La società ha anche deciso di sospendere il dividendo nel 2026 e di emettere 5 miliardi di bond ibridi perpetui non convertibili. La paura di uno scenario difficile si fa

Stellantis non fa prezzo a Piazza Affari dopo che il gruppo automobilistico ha annunciato un cambio di strategia sull'elettrico che costerà 22 miliardi di oneri, provocando una perdita nel secondo semestre tra i 19 e i 21 miliardi di euro, accompagnata dalla sospensione del dividendo nel 2026 e dall'emissione di 5 miliardi di bond ibridi perpetui non convertibili. Il titolo, che non riesce a scambiare in avvio di contrattazioni, segna un ribasso teorico dell'11,8%% Gli analisti Stellantis si appiattisce sui minimi di giornata, con il titolo che cede il 24% a 6,21 euro. La ristrutturazione da 22 miliardi di euro spaventa il mercato, che non si attendeva costi monetari per 6,5 miliardi di euro, e preoccupa gli analisti, alla luce di una ripartenza che si prospetta più lunga del previsto.

Stellantis annuncia un investimento da 22 miliardi di euro nel 2025 per la sua strategia elettrica.

La Borsa ha punito duramente Stellantis, che ha perso il 23% del suo valore.

