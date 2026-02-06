Stellantis non fa prezzo in Borsa con la maxiperdita e lo stop al dividendo | analisti spaventati da costi e tempi del turnaround

Stellantis ha fatto segnare un tonfo in Borsa dopo aver annunciato un cambio di strategia sull’elettrico. Il gruppo prevede di sostenere spese per 22 miliardi e di perdere tra i 19 e i 21 miliardi di euro nel secondo semestre. La notizia ha spaventato gli investitori, che ora temono tempi lunghi e costi elevati per il turnaround. La società ha anche deciso di sospendere il dividendo nel 2026 e di emettere 5 miliardi di bond ibridi perpetui non convertibili. La paura di uno scenario difficile si fa

Stellantis non fa prezzo a Piazza Affari dopo che il gruppo automobilistico ha annunciato un cambio di strategia sull'elettrico che costerà 22 miliardi di oneri, provocando una perdita nel secondo semestre tra i 19 e i 21 miliardi di euro, accompagnata dalla sospensione del dividendo nel 2026 e dall’emissione di 5 miliardi di bond ibridi perpetui non convertibili. Il titolo, che non riesce a scambiare in avvio di contrattazioni, segna un ribasso teorico dell’11,8%% Gli analisti Stellantis si appiattisce sui minimi di giornata, con il titolo che cede il 24% a 6,21 euro. La ristrutturazione da 22 miliardi di euro spaventa il mercato, che non si attendeva costi monetari per 6,5 miliardi di euro, e preoccupa gli analisti, alla luce di una ripartenza che si prospetta più lunga del previsto. 🔗 Leggi su Feedpress.me

