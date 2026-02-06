Stellantis cede il 49% di NextStar a LG Energy che ne acquisisce il controllo

Stellantis vende il 49% di NextStar a LG Energy. La società sudcoreana ora controlla completamente la società. L’operazione permette a LG di rafforzare la sua presenza nel settore delle batterie per auto elettriche. La cessione arriva dopo un accordo tra le due aziende, che puntano a sviluppare insieme nuove tecnologie nel campo dell’energia.

MILANO (ITALPRESS) – LG Energy Solution acquisirà il pieno controllo di NextStar Energy, rilevando la quota del 49% di Stellantis. NextStar Energy è stata fondata nel 2022 come joint venture dalle due aziende per costruire il primo impianto di produzione industriale di batterie del Canada a Windsor (Ontario), e proseguirà nel consolidamento di una base solida, resiliente e competitiva per il futuro del settore delle batterie in Canada. Il passaggio di proprietà è il risultato di una decisione strategica condivisa dai due azionisti della joint venture, LG Energy Solution e Stellantis. La decisione è stata supportata a seguito di un ampio confronto con il management di NextStar Energy, volto a garantire una transizione fluida e a consolidare le prospettive di crescita e attrattività degli investimenti nel lungo periodo.🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

