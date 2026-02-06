Stazione di Monza aggredisce i poliziotti | arrestato ventenne

Un giovane di 20 anni è stato arrestato questa mattina alla stazione di Monza. Quando gli agenti sono intervenuti per farlo uscire, ha cominciato a dare in escandescenza, spintonando e insultando le guardie. Poi, si è rivolto contro i poliziotti, cercando di opporsi e aggredendoli. Alla fine, è stato portato via e messo in manette.

Monza, 6 febbraio 2026 - Non voleva andarsene. Esagitato, ha aggredito le guardie che dovevano chiudere la stazione e poi se l'è presa anche con la polizia. Intervento notturno alla stazione di Monza. Nella notte tra il 3 e il 4 febbraio, la polizia è intervenuta nei pressi della stazione ferroviaria di Monza a seguito della segnalazione di un soggetto molesto che impediva le ordinarie attività di vigilanza e la regolare chiusura dei cancelli della struttura. Giunti sul posto, gli agenti della Squadra Volante hanno preso contatti con il personale addetto alla sicurezza, che segnalava la presenza di un uomo in forte stato di agitazione. Processato per direttissima, il Tribunale di Monza ha convalidato l'arresto e lo ha condannato a sei mesi di reclusione, con pena sospesa.

