Sta tornando Dragonero-I paladini con un seconda stagione ricca di sorprese
La serie fantasy italiana Dragonero torna in tv con una seconda stagione. La saga tratta da Sergio Bonelli Editore si prepara a sorprendere i fan con nuovi personaggi e avventure. La produzione ha annunciato che ci saranno molte novità, pronti a scoprire cosa succederà.
La serie fantasy italiana, tratta dall’omonima saga di Sergio Bonelli Editore, sta tornando con una nuovissima stagione che promette nuove sorprese. Ecco il comunicato stampa: Dopo il grande successo della prima stagione, torna DRAGONERO – I PALADINI, la serie animata tratta dall’omonimo fumetto fantasy creato da Luca Enoch e Stefano Vietti. La seconda stagione, composta da 26 episodi, sarà disponibile dal 6 febbraio su RaiPlay e dal 12 febbraio su Rai Gulp pronta a conquistare nuovamente i giovani spettatori e gli appassionati di fantasy. Dragonero – I paladini -©Sergio Bonelli Editore DRAGONERO – I PALADINI è la prima serie italiana di animazione fantasy, frutto di una coproduzione tra Sergio Bonelli Editore e Rai Kids. 🔗 Leggi su Screenworld.it
Approfondimenti su Dragonero
Dragonero – I Paladini: intervista a Mauro Uzzeo e Giovanni Masi
L’atteso ritorno di Dragonero – I Paladini segna il proseguimento delle avventure del personaggio bonelliano, amato dai lettori.
