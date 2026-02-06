St Pauli-Stoccarda sabato 07 febbraio 2026 ore 15 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici

Questa domenica pomeriggio, alle 15:30, si gioca la sfida tra St. Pauli e Stoccarda. Lo Stoccarda di Hoeness arriva alla partita dopo aver conquistato l’accesso alle semifinali di DFB Pokal e con il morale alle stelle. Ora cerca di capitalizzare questa spinta e portare a casa altri tre punti in trasferta. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e i tifosi sono già in fermento, pronti a seguire questa partita che promette spettacolo.

Lo Stoccarda di Hoeness si è guadagnato l'accesso alle semifinali di DFB Pokal e in questo momento positivo cerca altri 3 punti sul campo del St. Pauli di Blessin. I kiezkicker hanno invece salutato la coppa martedì scorso: troppo forte il Leverkusen che di fatti ha portato a casa la qualificazione con un comodo 3 a 0 senza rischiare troppo.

