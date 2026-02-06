Sabato alle 15:30 si gioca St. Pauli contro Stoccarda, una sfida importante per entrambe le squadre. Lo Stoccarda, che ha appena conquistato l’accesso alle semifinali di DFB Pokal, cerca di mantenere il momento positivo e allungare la serie di risultati utili. I padroni di casa dello St. Pauli, invece, vogliono approfittare della partita in casa per mettere pressione e cercare punti importanti in chiave salvezza. La partita promette emozioni e tensione, con le due formazioni

Lo Stoccarda di Hoeness si è guadagnato l’accesso alle semifinali di DFB Pokal e in questo momento positivo cerca altri 3 punti sul campo del St. Pauli di Blessin. I kiezkicker hanno invece salutato la coppa martedì scorso: troppo forte il Leverkusen che di fatti ha portato a casa la qualificazione con un comodo 3 a 0 senza rischiare troppo. Tempo di concentrarsi su. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - St. Pauli-Stoccarda (sabato 07 febbraio 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici

