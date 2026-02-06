SR 71 la via crucis quotidiana | tra botte code e miracoli mancati

Questa mattina sulla SR 71 si sono ripetuti i soliti disagi: code infinite, tensioni tra automobilisti e qualche episodio di violenza. Massimo Pacifici ha scritto un messaggio per denunciare ancora una volta la situazione, che sembra non migliorare nonostante i ripetuti incidenti. La strada, che dovrebbe essere un collegamento normale, si trasforma ogni giorno in una vera e propria via crucis.

Abbiamo ricevuto un messaggio firmato da Massimo Pacifici nel quale si richiama l'attenzione sull'ennesimo incidente avvenuto lungo la SR 71 (questa mattina). Nel testo, l'autore evidenzia le criticità strutturali e di sicurezza di un'arteria ormai inadeguata ai volumi di traffico attuali, sollecitando istituzioni locali e regionali a intervenire con un progetto risolutivo, individuato nella realizzazione di una variante che bypassi i centri abitati e garantisca maggiore sicurezza e qualità della vita ai residenti. Sulla SR 71 ormai non si guida più: si spera. Si parte la mattina con una sola domanda in testa: "Oggi a chi tocca?" Perché se non è un pedone steso sull'asfalto, è una lamiera spiegazzata, un tamponamento creativo o la solita coda chilometrica degna della processione del Venerdì Santo. Approfondimenti su SR 71 Incidente lungo la Sr 71: due feriti Nella giornata del 30 dicembre si è verificato un incidente lungo la SR 71, nei pressi di Cortona, coinvolgendo tre veicoli. Incidente sulla SR 71 a Cortona: tre auto coinvolte, due feriti trasportati in ospedale Oggi sulla SR 71 a Cortona si è verificato un incidente che ha coinvolto tre veicoli, con due persone rimaste ferite. Sr/71, al via il cantiere per la realizzazione della varianteAl via il cantiere per la realizzazione della variante alla Sr/71, la strada di fondovalle del Casentino. Il progetto di variante - ha spiegato l'assessore regionale alle infrastrutture Vincenzo ... C'è chi vede nelle telecamere l'alfa e l'omega della sicurezza. E chi, più realisticamente, ricorda che senza una fuga trasformata in Via Crucis tra curve, tornanti e tempi biblici, nessuna targa sarebbe mai stata ripresa. Cronaca di un errore logistico che vale pi

