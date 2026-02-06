Sport scuola e valori | con ' Fiamma e Fiaccola' 1.500 ragazzi coinvolti nel viaggio olimpico di Forlì

Oggi a Forlì, 1.500 studenti delle scuole locali hanno partecipato a un evento speciale dedicato ai valori dello sport. La cerimonia ha visto accendere una fiaccola simbolica, che rappresenta l’unità e l’entusiasmo dei giovani. L’iniziativa, chiamata ‘Fiamma e Fiaccola’, ha coinvolto ragazzi di diverse età in un percorso che promuove il rispetto, la solidarietà e la passione per l’attività fisica. La manifestazione si è svolta con entusiasmo, dimostrando come lo sport possa unire e rafforzare

Una fiamma che non si spegne e che ha saputo unire, in un ideale percorso di sport e valori, ben 1.500 giovani studenti del comprensorio forlivese. Si è concluso venerdì il progetto legato al fumetto "Fiamma e Fiaccola" ideato e promosso dal vice comandante della Polizia locale di Forlì Andrea.

La Fiamma Olimpica delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 sta attraversando le Marche, toccando 12 comuni tra oggi e domani.

