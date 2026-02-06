Sport & legalità Collina e Pazzini con gli studenti

Gli studenti delle classi quarte del liceo scientifico Chini Michelangelo hanno incontrato ieri sera Collina e Pazzini in un dibattito sul legame tra sport e legalità. L’evento si è svolto alla Mutuo Soccorso e fa parte di un progetto educativo che mira a far riflettere i giovani sui valori dello sport e sull’importanza di rispettare le regole. Collina e Pazzini hanno condiviso le loro esperienze, sottolineando come il rispetto delle norme e la correttezza siano fondamentali anche in campo. L’iniziativa, organizzata con l’Associazione Ital

Incontro–dibattito sport e legalità: un binomio vincente. E' l'iniziativa a carattere educativo e formativo inserita nel progetto "Sport, benessere, solidarietà" rivolta alle classi quarte del liceo scientifico Chini Michelangelo (in collaborazione con l' associazione Italiana Arbitri – sezione di Viareggio "Angelo Domenici") che si è tenuta alla Mutuo Soccorso. Protagonisti sono stati Pierluigi Collina, arbitro di fama internazionale, Giampaolo Pazzini, ex calciatore di Serie A, e Filippo Pignatelli, arbitro della sezione Aia di Viareggio in forza alla Can C. La mattinata si è sviluppata come un dialogo aperto e partecipato che ha favorito il confronto diretto tra studenti e ospiti.

