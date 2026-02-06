A Firenze, è ufficiale. Ussi Toscana e Uisp Toscana hanno firmato una convenzione per collaborare nel settore sportivo. L’accordo è stato siglato alla presenza di Franco Morabito e Marco Ceccantini, rispettivamente presidenti delle due organizzazioni. Ora, i due enti lavoreranno insieme per promuovere lo sport nella regione.

Firenze, 6 febbraio 2026 - Fimata una convenzione tra il Gruppo Toscano Giornalisti Sportivi Ussi - Unione Stampa Sportiva Italiana e la Uisp Comitato Regionale Toscana, alla presenza di Franco Morabito, presidente Ussi Toscana, e di Marco Ceccantini, presidente Uisp Toscana. L'accordo, spiega un comunicato, "sancisce una collaborazione strutturata tra il gruppo regionale dei giornalisti sportivi e l'ente di promozione sportiva e associazione di promozione sociale, con l'obiettivo condiviso di valorizzare lo sport sociale e lo sport per tutte e tutti, promuovendo iniziative, eventi e momenti di approfondimento che ne raccontino il ruolo come fattore di inclusione, benessere e cittadinanza attiva". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sport, firmata convenzione fra Ussi Toscana e Uisp Toscana

Approfondimenti su Ussi Uisp

Mukki Sport 2026 torna in Toscana per sostenere lo sport dilettantistico, una realtà fatta di impegno, passione e comunità.

Il Toscana Gospel Festival si conclude con successo la sua XXIXª edizione a Castiglion Fiorentino.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Ussi Uisp

Argomenti discussi: Firmata convenzione tra USSI Toscana e UISP Toscana; Firmata convenzione tra Ic Curinga e Croce Rossa per la formazione alla cittadinanza attiva; Cittadella dello sport a Ragusa, intesa tra Comune e Ordine degli architetti; L'AQUILA: SI CONCLUDE PROGETTO REACTION, ''SPORT E RESILIENZA'' DOPO IL TERREMOTO E ''DANZA IN SCENA''.

Sport, firmata convenzione fra Ussi Toscana e Uisp ToscanaFirenze, 6 febbraio 2026 - Fimata una convenzione tra il Gruppo Toscano Giornalisti Sportivi Ussi - Unione Stampa Sportiva Italiana e la Uisp Comitato Regionale Toscana, alla presenza di Franco Morabi ... lanazione.it

Firmata convenzione tra Cip e Tor Vergata su sport e inclusivitàOrientare ed avviare all'attività sportiva le persone con disabilità, sperimentare percorsi di collaborazione attraverso l'uso delle strutture universitarie e attivare percorsi specifici di formazione ... ansa.it

Via libera al nono assessore. Con un voto arrivato ben oltre mezzanotte, dopo 7 ore da quando la discussione sul cambio dello statuto della Regione Toscana era iniziato e a oltre 12 dall’avvio del consiglio regionale. Nel mezzo richieste di emendamento, du facebook