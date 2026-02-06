Il Centro Giovanile di Formazione Sportiva continua a sostenere il campionato di giornalismo organizzato da La Nazione. La scuola di sport si impegna per unire l’attività fisica con l’educazione, credendo che questa combinazione aiuti i giovani a crescere. La partecipazione al torneo si inserisce in un percorso che punta a sviluppare competenze pratiche e capacità di scrittura tra gli studenti. La direzione del centro ha già annunciato che continuerà a sostenere eventi di questo tipo, convinta che siano utili per il futuro dei giovani.

Il Centro Giovanile di Formazione Sportiva si conferma un sostenitore convinto del campionato di giornalismo organizzato da La Nazione. Un’iniziativa ormai storica, con la quale il Cgfs condivide finalità educative e formative da molti anni. "Siamo convinti che la crescita dei bambini e dei ragazzi passi anche attraverso la conoscenza dei mezzi di comunicazione. Tra questi la carta stampata mantiene un ruolo fondamentale e anche un fascino e delle peculiarità di approfondimento uniche – spiega Mirko Bassi (foto), direttore generale del Cgfs -. Avere bambini e ragazzi informati significa assicurare loro maggiore consapevolezza della realtà che ci circonda e prepararli al futuro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sport e istruzione: "Così si cresce"

