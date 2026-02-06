Questa mattina il Comune di Prato e lo Spi Cgil hanno firmato un accordo per offrire lo Spid gratuito a tutti i cittadini. L’obiettivo è facilitare l’accesso ai servizi online pubblici senza costi aggiuntivi. Le sedi dello Spi saranno i punti di riferimento per chi vuole richiedere l’identità digitale senza dover pagare. La misura punta a rendere più semplice e accessibile la vita digitale degli abitanti della città.

Prato, 6 febbraio 2026 – Un protocollo d'intesa con il Comune di Prato per attivare gratuitamente lo Spid a tutta la cittadinanza. È quanto vede protagonista lo Spi Cgil Prato e Pistoia, il sindacato dei pensionati, che offre un servizio in più al territorio, sia agli iscritti che ai non iscritti. Nelle tre sedi pratesi dello Spi Cgil, piazza Mercatale, via Tobagi e via Dora Baltea si potrà richiedere l'attivazione dell'identità digitale: il servizio è valido per tutti gli over 18. I minorenni invece dovranno essere accompagnati dai genitori. Il servizio è a disposizione anche dei non residenti, l'unico vincolo è che la pratica si può effettuare solo nelle sedi pratesi del sindacato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Spid gratuito nelle sedi di Prato dello Spi Cgil: firmato protocollo col Comune

Approfondimenti su Prato Spi

Lunedì 26 gennaio, il Comune di Modena ha sottoscritto un protocollo con i rappresentanti di sindacati e confederazioni per promuovere pratiche di stabilità occupazionale nel settore dello spettacolo e della cultura.

Dal giugno 2021, Spi Cgil e Federconsumatori offrono gratuitamente il rilascio di oltre 6.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Prato Spi

Argomenti discussi: SPID: Guida per richiederlo e usarlo nel 2026; Pratola Peligna, riapre il Punto Digitale Facile: assistenza ai cittadini e focus sulla Carta d’Identità Elettronica.

Le imprese digitali italiane chiedono lo SPID gratuitoDopo che alcuni provider hanno iniziato a far pagare il servizio SPID, a causa del blocco dei fondi pubblici destinati alla loro remunerazione, Assintel, associazione di categoria che riunisce le Pmi ... macitynet.it

Quanto costa fare lo SPID? I prezzi aggiornati dei provider per il 2026Dal 2026 lo SPID di Poste Italiane ha un costo annuo, ma quali sono i prezzi aggiornati per tutti gli operatori e l’offerta più conveniente? Ecco quanto costa fare lo SPID con i principali provider. msn.com

Spimò | Spi Cgil Modena facebook