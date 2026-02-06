Spettacolo ‘Vio-lenti’ di Luca O’ Zulù Persico

Luca ‘O Zulù Persico dei 99 Posse e Caterina Bianco portano in scena “Vio-lenti” al Museo Audiovisivo della Resistenza di Fosdinovo. Lo spettacolo, che è anche un disco, affronta temi sociali e politici. La serata ha attirato un pubblico curioso, desideroso di ascoltare e vedere una performance che combina musica e narrazione. Le due figure si sono alternate sul palco, coinvolgendo gli spettatori con un messaggio diretto e senza fronzoli.

Si intitola "Vio-lenti" lo spettacol, diventato anche un disco, che Luca 'O Zulù Persico dei 99 Posse e Caterina Bianco portano al Museo Audiovisivo della Resistenza di Fosdinovo. E' il quinto appuntamento della " Rassegna per chi non si rassegna 2025-26 ", curata da Archivi della Resistenza. Una serata di musica, parole e cibo che si apre alle 19 con l' intervista a Luca O' Zulù Persico, a cura di Radio Rogna, quindi la cena sociale con menù napoletano (da a' muzzarell e' bufal', o' casatiell, a' pizza fritt cu a' pummarol, e mulignan arrustut, poi e' zit' cu a genovese, sasicc e friariell' dolce: o' migliacc' (info e prenotazioni 3290099418 oppure 3792144547) E alle 22 l'ingresso gratuito allo spettacolo che racconta le molteplici evoluzioni di Luca O' Zulù Persico e del progetto dei '99 Posse'.

