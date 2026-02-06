Sparatorie nel centro di Mosca questa mattina. Un attentato ha mirato Alekseyev, uno dei principali esponenti dei servizi militari russi. L’attacco, che aveva l’obiettivo di colpire un alto ufficiale, è stato parzialmente sventato, ma non è stato un episodio isolato. Si tratta di un’azione precisa e pianificata, che dimostra come le tensioni in Russia siano ancora molto alte.

Non è stato un regolamento di conti qualunque e nemmeno un gesto isolato, di quelli che finiscono in una nota a piè di pagina di un quotidiano, ma un attentato in grande stile – ma parzialmente sventato – compiuto ai danni di un alto dirigente dell’esercito russo. A Mosca, quando il sole stava appena sorgendo, qualcuno ha premuto il grilletto diverse volte contro Vladimir Alekseyev, uno dei vertici dell’intelligence militare del Cremlino, causando un forte shock in Russia. Spari secchi, a cui ha fatto seguito la precipitosa fuga con il killer che è riuscito a far perdere le proprie tracce. Un caso spinoso che ha già dato il via a un’indagine ufficiale, con la conseguente caccia all’uomo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Spari nel cuore di Mosca: attentato ad Alekseyev, uno dei cervelli dei servizi militari russi

Questa mattina a Mosca un attentato ha colpito il generale Vladimir Alekseev, ex vicecapo del servizio di intelligence militare Gru.

