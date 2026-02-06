Sparava dalla finestra contro case e auto da settimane | trovato con un arsenale di fucili di precisione

Questa mattina, le forze dell’ordine hanno arrestato un uomo di 60 anni a Bracciano, dopo settimane di spari contro case e auto. L’uomo, di nazionalità polacca, si trovava nella propria abitazione e da lì avrebbe sparato con fucili ad aria compressa potenziati. Durante le perquisizioni, gli agenti hanno trovato un vero arsenale di armi di precisione. La vicenda ha suscitato grande paura tra i residenti, che avevano segnalato ripetuti colpi provenienti dalla casa del 60enne.

