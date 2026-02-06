Spalletti stuzzica la società Bremer criticato | Atalanta-Juve i commenti

Dopo la sconfitta pesante contro l’Atalanta, i tifosi della Juventus si sono riversati sui social per sfogarsi. Molti criticano la squadra e il tecnico Spalletti, che avrebbe stuzzicato la società dopo la partita. Anche Bremer finisce nel mirino dei commenti dei supporter bianconeri.

Dopo la dura sconfitta in casa dell'Atalanta, i tifosi della Juventus si sono sfogati sui social: guarda il video con i loro commenti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Bremer Juve: Spalletti ha una tentazione forte. Cosa può succedere tra Bologna e Roma, c’è un’ipotesi che stuzzica il tecnico!

Spalletti potrebbe sorprendere con una decisione legata a Bremer, il difensore brasiliano, in vista delle prossime sfide tra Bologna e Roma.

Loftus Cheek Juve, lo scambio col Milan per Gatti si può! L’ipotesi stuzzica Spalletti

L’eventuale scambio tra Loftus Cheek e Gatti, con la Juve e il Milan, apre nuove possibilità sul calciomercato di gennaio.

Juve, Spalletti potrebbe non forza la mano con la società in sede di mercatoIl mercato di gennaio sta per iniziare e molti tifosi della Juventus vedono nella finestra invernale l'occasione ideale per far si che la formazione bianconera si rinforzi nei punti deboli della rosa, ... it.blastingnews.com

Rivoluzione Spalletti: la sua Juventus può davvero farcela a lottare per lo scudetto?Anche se la pausa invernale è un ricordo del passato, quando ci si ritrova attorno al tavolo delle feste è normale fare il punto della situazione. Arrivare al meglio alla fine dell’anno è sempre più ... ilgiornale.it

