La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 32 anni a Statte, nel tarantino. La squadra antidroga ha trovato droga in suo possesso e lo ha portato in cella. L’operazione è avvenuta ieri pomeriggio, quando gli agenti hanno fermato il sospettato durante un controllo di routine. Ora si attende l’udienza di convalida.

Tarantini Time Quotidiano La Polizia di Stato ha arrestato un tarantino di 32 anni ritenuto presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I Falchi della Squadra Mobile da alcuni giorni erano sulle tracce di un 32enne con precedenti di polizia, attualmente sottoposto alla misura di polizia dell’affidamento in prova, sospettato di aver avviato una attività di spaccio direttamente dal suo appartamento sito in uno stabile del Comprensorio “167” di Statte. I poliziotti hanno deciso di intervenire per porre fine a questa presunto illecito traffico, fermandolo nelle vicinanze del suo domicilio. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Spaccio nella 167 di Statte: un arresto della Polizia di Stato

La Polizia di Stato di Arezzo ha portato avanti controlli di routine, arrestando un uomo per spaccio e denunciando altre due persone per reati correlati.

