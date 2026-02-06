Spacciava droga in strada con la figlia di 4 anni papà arrestato dai carabinieri | in casa 1,5 Kg di cocaina

Un uomo di 40 anni è stato arrestato dai carabinieri ad Arezzo. I militari lo hanno sorpreso mentre contrattava e vendeva droga in strada, con la figlia di 4 anni seduta in auto. Durante l’operazione, hanno trovato in casa circa 1,5 kg di cocaina. Il padre ora si trova in cella, mentre la bambina è stata affidata ai servizi sociali.

Il caso ad Arezzo dove una pattuglia di carabinieri ha sorpreso il 40enne che contrattava e vendeva stupefacenti ad alcuni clienti in strada, scoprendo che nella sua auto aveva portato anche la figlioletta di 4 anni.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Arezzo Paese Tirano, con la cocaina in tasca e steroidi in casa: arrestato dai carabinieri Nella notte del 15 dicembre, a Tirano, i carabinieri hanno arrestato un uomo classe 1986 pregiudicato durante un normale controllo di routine. Caivano, spaccio in strada e droga in casa: arrestato 60enne con hashish, cocaina e 7mila euro La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Arezzo Paese Argomenti discussi: La droga nel muro e 10mila euro nella tapparella: preso il pusher delle cantine (e di Telegram); Spaccio di coca e hashish a tutte le ore: raffica di arresti e sette kg sequestrati; In casa con diversi tipi di droghe e contanti: arrestato pusher; Trenta grammi nello zaino e il resto a casa, spacciatore minorenne in manette. Spacciava droga in strada con la figlia di 4 anni, papà arrestato dai carabinieri: in casa 1,5 Kg di cocainaIl caso ad Arezzo dove una pattuglia di carabinieri ha sorpreso il 40enne che contrattava e vendeva stupefacenti ad alcuni clienti in strada, scoprendo ... fanpage.it Spaccia in strada, arrestato un 18enne dopo l’intervento dei CarabinieriI Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa hanno portato a termine un’importante operazione di contrasto allo spaccio ... 98zero.com Vittoria, spacciava droga in casa: 42 enne arrestato in flagrante dalla Polizia e condotto in carcere facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.