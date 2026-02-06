Spaccia droga in un bar del centro storico | 31enne bloccato ed arrestato dai carabinieri

Questa mattina i carabinieri hanno arrestato un uomo di 31 anni che stava tentando di spacciare droga in un bar nel centro storico. Gli agenti lo hanno notato all’esterno del locale, insieme a un cliente, e dopo averli osservati per qualche minuto li hanno seguiti fino a bloccarli. L’uomo è stato portato in caserma e ora si trova in attesa di processo.

Stava per spacciare all'interno di un bar in strada Garibaldi ma è stato bloccato dai carabinieri che, dopo aver osservato il pusher e il cliente all'esterno del locale, li hanno seguiti. Un 31enne straniero, con diversi precedenti e un'avviso orale, è stato arrestato in flagranza di reato. Aveva.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Approfondimenti su Garibaldi Bar

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Garibaldi Bar

Argomenti discussi: Spaccio di droga, arrestato un cittadino nigeriano con 180 grammi di eroina e cocaina; Cefalù, sorpreso con la droga in auto: arrestato per spaccio; Spaccio in droga in un alloggio occupato illegalmente: due arresti; Spaccio tra Val Pusteria e Valle Aurina: un arresto e sequestro di droga.

Macerata, arrestato un 50enne con doppia vita: terminato il lavoro da bracciante spacciava drogaUn 50enne gambiano è stato arrestato a Macerata per spaccio: ricostruite 350 cessioni di droga e 7000 euro di profitto in due anni. virgilio.it

SAN MARCO EVANGELISTA - Spaccia droga in pizzeria, arrestato 51enne18:35:16 Un’attenta attività di controllo del territorio, condotta dai Carabinieri della Stazione di San Nicola la Strada, ha portato nel tardo pomeriggio di ieri, 29 gennaio 2026, all’arresto in flag ... casertafocus.net

Minorenne spaccia droga in una sala giochi: disposto il daspo urbano facebook