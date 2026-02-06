Un lavoratore è stato sospeso dal lavoro per cinque mesi, ma ora ottiene giustizia. Il giudice ha infatti condannato la ditta a risarcirlo, dopo averlo sospeso lo scorso settembre perché lo riteneva non più idoneo alle sue mansioni. La vicenda ora si conclude con una vittoria per il dipendente, che potrà ricevere il risarcimento promesso.

I datori di lavoro lo avevano sospeso lo scorso settembre dopo averlo considerato non più idoneo a quelle mansioni. Ma l’incubo, durato cinque mesi, tra assenza di stipendio e difficoltà economiche, è finito al tribunale di Lucca, con il giudice che gli ha dato ragione. A darne notizia è la Flai-Cgil Lucca, che insieme ai suoi legali ha supportato il lavoratore ottenendo la condanna dell’impresa a risarcirlo pagandogli l’ indennità di malattia dovuta per il periodo in questione, interessi inclusi. Il fatto è avvenuto in un’ azienda del settore agroalimentare di Pietrasanta, dove l’uomo era stato sospeso dal servizio, senza stipendio, dallo scorso settembre fino al 4 febbraio 2026. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sospeso dal lavoro per cinque mesi. Giudice condanna la ditta a risarcirlo

