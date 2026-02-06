Sorpresa Ulissi in gruppo anche nel 2027? Vediamo deciderò dopo il Giro d’Italia

Il ciclista toscano Diego Ulissi ha lasciato aperta la porta a una possibile presenza nel gruppo anche nel 2027. In corsa in Oman, il corridore della Xds-Astana ha spiegato che deciderà il suo futuro solo dopo il Giro d’Italia. Ulissi, che dal 2010 vince almeno una gara all’anno, si prende tempo, ma non esclude di continuare a pedalare ancora a lungo.

Ultimo italiano a vestire la maglia rosa (un giorno nell’edizione 2025 del Giro d’Italia), unico in gruppo ad avere vinto almeno una corsa in ogni stagione dal 2010 al 2025, Diego Ulissi in questi giorni è in gara in Oman, dove da sabato scatta il Tour of Oman. Il toscano, due volte iridato da jr e 49 successi da pro’, classe 1989, potrebbe smettere alla fine di questa stagione. Ma in realtà la decisione non è stata ancora presa, è lui stesso a spiegarlo alla Gazzetta: “Vediamo, ci rifletterò dopo il Giro d’Italia”, conferma. La corsa della Gazzetta scatterà venerdì 8 maggio da Nessebar, in Bulgaria, per concludersi domenica 31 maggio a Roma. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Diego Ulissi, 36 anni, si appresta a iniziare la sua diciassettesima stagione nel ciclismo professionistico.

