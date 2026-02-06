Il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, sorprende tutti e si schiera con il governo Meloni. Per una volta, il magistrato si dice favorevole agli arresti dei sostenitori di Askatasuna, i membri del movimento indipendentista. In passato, Gratteri non aveva nascosto le sue critiche all’esecutivo, soprattutto sulla riforma della giustizia. Ora, invece, cambia tono e si allinea con le decisioni del governo, lasciando di stucco chi lo aveva sempre visto come un antipodo alle sue posizioni. La sua presa di posizione arriva in un momento delicato

Non si può certo dire che il Procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, negl i ultimi mesi sia stato particolarmente tenero con il governo Meloni, soprattutto da quando è iniziato il duello sulla riforma della giustizia portata a termine dal ministro Nordio e sulla quale, a breve, gli italiani si esprimeranno in un referendum. La posizione di Gratteri è per il “No”, come tutti sanno, ma ieri, su un’altra questione di strettissima attualità, si è pronunciato per il “Sì”. Il sì agli arresti dei teppisti che hanno aggredito i poliziotti durante il corteo di Askatasuna, ma scarcerati dai suoi colleghi: una posizione identica a quella del governo Meloni e del ministro Nordio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Sorpresa dal “Gratteri e vinci”, per una volta sta col governo Meloni: “Sì agli arresti dei teppisti di Askatasuna”

Approfondimenti su Gratteri Giustizia

Giorgia Meloni si è recata a Torino per visitare gli agenti feriti durante gli scontri di ieri.

Dopo gli scontri di Torino, il governo Meloni annuncia nuove misure per rafforzare l’ordine pubblico.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Gratteri Giustizia

Argomenti discussi: NICOLA GRATTERI, I GENITORI DI PAOLO MENDICO E TAPIA ONEY I PROTAGONISTI DEL NOMADINCONTRO 2026, DEDICATO AD AUGUSTO DAOLIO; Referendum giustizia, Gratteri critica finanziamenti del Sì e mette in guardia su modelli esteri; Giustizia: Gratteri procuratore a Catanzaro; reazioni.

La falsa intervista di Giovanni Falcone letta dal procuratore Nicola GratteriIl procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, ha citato un’intervista al giudice Giovanni Falcone che non esiste, durante la puntata della settimana scorsa di DiMartedì su La7. Gratteri lo ha fatto per ... ilpost.it

«Non fatevi ingannare da ciò che è gratis»: Gratteri e Nicaso, l'antimafia spiegata ai ragazzi«Non vi fate ingannare da ciò che è gratis. Nella vita non esiste il concetto di gratis, quello che non pagate poi vi costerà tre volte tanto». Quando ha un giorno di ferie, libero dal suo estenuante, ... avvenire.it

la Repubblica. . Prima a Gallarate, nel Varesotto, dove è arrivato a sorpresa come tedoforo per la tappa numero 59 delle fiamma olimpica di Milano Cortina. Poi però è stato immortalato all'unico McDonald's in città mentre si concedeva una pausa pranzo. E infi facebook