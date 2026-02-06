Soria | si vota per l’ex asilo ‘Alberone’

Il consiglio comunale di Soria si prepara a votare l’11 febbraio una decisione chiave. Viene proposta l’alienazione dell’ex asilo Alberone, un passaggio che da anni si aspetta. La delibera permette di avviare i lavori per il nuovo Centro per l’autismo e di trasferire il centro diurno

Una svolta attesa da anni. L’11 febbraio il consiglio comunale sarà chiamato a votare una delibera di "primaria importanza": l’inserimento dell’ex asilo nido Alberone di Soria nel piano delle alienazioni, passaggio necessario per sbloccare la realizzazione del Centro per l’autismo e il trasferimento del centro diurno "Il Gabbiano". Un atto tecnico che incide direttamente sulla vita quotidiana di famiglie che da tempo chiedono una struttura adeguata, stabile e dedicata. "L’Azienda territoriale sanitaria ha espresso parere favorevole alla realizzazione del progetto che permetterà all’edificio di ospitare almeno 9 persone con disturbo dello spettro autistico e quelle del centro diurno oggi collocato nella corte dell’ex manicomio – sottolineano Lorenzo Montesi e Anna Maria Mattioli, consiglieri comunali nella Commissione nuove opere (nella foto) –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

