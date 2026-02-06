Sony inizia nuova fase con due nuovi smartphone in uscita quest’anno

Sony annuncia di aver avviato una nuova fase, con il lancio di due smartphone previsti entro quest’anno. L’azienda giapponese conferma che i dispositivi sono già in fase di sviluppo e che arriveranno sul mercato a breve. La strategia punta a rafforzare la presenza nel segmento mobile, cercando di recuperare terreno rispetto ai competitor. I primi dettagli tecnici trapelati indicano innovazioni interessanti, ma niente di ufficiale ancora. I fan di Sony aspettano con curiosità e un po’ di anticipazione le novità che arriveranno nei prossimi mesi.

**Sony inizia una nuova fase con due nuovi smartphone in uscita quest’anno** Non è soltanto un’ipotesi. Sony, azienda ormai nota per aver abbandonato il mercato degli smartphone, sta per tornare a occuparsi del settore. E non si tratta soltanto di un tentativo isolato, bensì di un impegno significativo: due modelli di smartphone, Xperia 1 VIII e Xperia 10 VIII, saranno lanciati entro la fine dell’anno. Le conferme arrivano da fonti tecniche affidabili, in particolare il database IMEI GSMA – che registra codici univoci per ogni dispositivo in fase di produzione – e sembrano indicare un piano strategico ben definito.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Sony Smartphone

Il TC Barchessa ha vinto in trasferta contro Noventa Vicentina e si qualifica per le semifinali della Coppa Veneto di tennis.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Sony Smartphone

Argomenti discussi: La nuova ondata di giochi per PlayStation 5 promette epici giochi di ruolo e sequel di titoli affermati; La nuova offerta di Sony aggiunge tre giochi ad alta produzione a PlayStation 5 senza alcun costo; Il futuro di PlayStation 5 è segnato da grandi giochi di ruolo e sequel di franchise acclamati dai giocatori; Calendario lunare: la luna crescente segna l’ultimo giorno di gennaio 2026 con una fase completa prevista per l’inizio di febbraio.

Sony vuole che da PS4 passiate a PS5Sony starebbe iniziando a spingere in modo silenzioso i giocatori PS4 verso l’upgrade a PS5. Leggi i dettagli nella notizia. msn.com

Sony Italia. . Il tuo viaggio nel mondo del vinile inizia qui! PS-LX3BT unisce design elegante, configurazione immediata e un suono caldo da vivere ogni giorno. #Sony #Turntable #Vinile #LX3BT facebook