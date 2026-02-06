Sony inizia nuova fase con due nuovi smartphone in uscita quest’anno
Sony annuncia di aver avviato una nuova fase, con il lancio di due smartphone previsti entro quest’anno. L’azienda giapponese conferma che i dispositivi sono già in fase di sviluppo e che arriveranno sul mercato a breve. La strategia punta a rafforzare la presenza nel segmento mobile, cercando di recuperare terreno rispetto ai competitor. I primi dettagli tecnici trapelati indicano innovazioni interessanti, ma niente di ufficiale ancora. I fan di Sony aspettano con curiosità e un po’ di anticipazione le novità che arriveranno nei prossimi mesi.
**Sony inizia una nuova fase con due nuovi smartphone in uscita quest’anno** Non è soltanto un’ipotesi. Sony, azienda ormai nota per aver abbandonato il mercato degli smartphone, sta per tornare a occuparsi del settore. E non si tratta soltanto di un tentativo isolato, bensì di un impegno significativo: due modelli di smartphone, Xperia 1 VIII e Xperia 10 VIII, saranno lanciati entro la fine dell’anno. Le conferme arrivano da fonti tecniche affidabili, in particolare il database IMEI GSMA – che registra codici univoci per ogni dispositivo in fase di produzione – e sembrano indicare un piano strategico ben definito.🔗 Leggi su Ameve.eu
