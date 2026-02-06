Sono sentinelle della verità

La Ce.Di. Marche ha preso parte all’iniziativa ‘Cronisti in classe’. Il presidente Silvio Moroni definisce il progetto di grande valore educativo. Sono giovani studenti che si avvicinano al mondo dell’informazione, imparando a raccontare la realtà con attenzione e responsabilità. Moroni spiega che si tratta di un’esperienza importante per formare cittadini più consapevoli e critici.

Tra i partner di 'Cronisti in classe' c'è anche la Ce.Di. Marche, il cui presidente Silvio Moroni parla di "iniziativa di straordinario valore educativo. In un'epoca dominata dalla velocità del digitale, il quotidiano cartaceo aiuta i ragazzi a rallentare, a leggere con attenzione e a sviluppare spirito critico. Farli scrivere significa renderli protagonisti dell'informazione, stimolarli ad osservare la realtà e a raccontare con le proprie parole, questo è un esercizio fondamentale di crescita e consapevolezza. Il percorso intrapreso dal fisico al digitale non è invertibile, ma sono convinto che il giornalista professionista svolge oggi un ruolo di 'sentinella della verità' più necessario che mai.

L'area di Carditello diventa un laboratorio di biodiversità grazie alla collaborazione tra La Reggia di Carditello e il CNR.

Veglia delle Sentinelle a Milano contro la legalizzazione del suicidio assistito

