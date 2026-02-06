Sondaggio Demopolis Laura Cavandoli | Solo il 44% dei cittadini si sente sicuro priorità purtroppo irrisolta
A Parma solo il 44% dei cittadini si sente sicuro. È questo il dato più preoccupante emerso dal sondaggio Demopolis, condotto dall’istituto tra la popolazione della provincia. La sensazione di insicurezza resta alta, e la priorità di affrontarla sembra ancora lontana.
Parma solo il 44% dei cittadini si sente sicuro. È il dato più rilevante, relativo alla nostra provincia, che emerge dal sondaggio sulla sicurezza, condotto dall’Istituto Demopolis per le testate del gruppo Citynews in Emilia-Romagna, tra cui Parmatoday. A Piacenza solo il 43% dei cittadini si sente sicuro, a Bologna il 48%. “Il sondaggio Demopolis-Citynews ci dice una cosa molto chiara - sottolinea la deputata della Lega Laura Cavandoli. A Parma la sicurezza resta una priorità purtroppo irrisolta. Solo il 44% dei cittadini si sente davvero sicuro e il 60% percepisce un peggioramento negli ultimi anni.🔗 Leggi su Parmatoday.it
