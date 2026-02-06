Sondaggio Demopolis-Citynews | 54% dei cittadini si sente poco sicuro in regione

Più della metà degli abitanti dell’Emilia-Romagna si sente poco sicuro in regione. È quanto emerge dall’ultimo sondaggio realizzato da Demopolis per Citynews. Molti cittadini segnalano un aumento della paura e della percezione di insicurezza, che si riflette nei loro comportamenti quotidiani e nelle conversazioni di tutti i giorni. La sensazione di vulnerabilità è palpabile e spinge a riflettere su come migliorare la sicurezza nelle città e nei paesi della regione.

**Un sondaggio su misura per l’Emilia Romagna ha messo in evidenza un clima di preoccupazione crescente. Secondo i dati raccolti tra il 21 e il 30 gennaio, il 54% dei cittadini della regione dichiara di sentirsi poco sicuro. Le cifre non nascondono soltanto un senso di vulnerabilità personale, bensì un problema strutturale per la percezione della sicurezza urbana.** L’indagine è stata realizzata da Demopolis, in collaborazione con il gruppo editoriale Citynews, e include quasi cinquemila persone maggiorenni residenti in Emilia Romagna. La ricerca si è concentrata soprattutto sulle percezioni di sicurezza, e sul modo in cui le persone vivono l’ambiente urbano e il proprio quartiere.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Emilia Romagna Cittadini In regione il 54% dei cittadini si sente poco sicuro, i risultati del sondaggio Demopolis-Citynews La maggior parte delle persone in Emilia Romagna si sente poco sicura nelle proprie città. Il 54% dei cittadini si sente poco sicuro in città: i dati del sondaggio Demopolis-Citynews Oggi in Emilia-Romagna più della metà delle persone si sente poco sicura in città. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Emilia Romagna Cittadini Argomenti discussi: Il 54% dei cittadini si sente poco sicuro in città: i dati del sondaggio Demopolis-Citynews; In regione il 54% dei cittadini si sente poco sicuro, i risultati del sondaggio Demopolis-Citynews; In Veneto, il 47% si sente poco sicuro nella città in cui vive: i dati del sondaggio Demopolis-Citynews; Il 54% si sente poco sicuro in città: i dati del sondaggio Demopolis - Citynews. Sondaggio Demopolis, Laura Cavandoli: Solo il 44% dei cittadini si sente sicuro, priorità purtroppo irrisoltaIl sondaggio Demopolis-Citynews ci dice una cosa molto chiara - sottolinea la deputata della Lega Laura Cavandoli. A Parma la sicurezza resta una priorità purtroppo irrisolta. Solo il 44% dei ... parmatoday.it In Veneto, il 47% si sente oggi poco sicuro nella città in cui vive: i dati del sondaggio Demopolis-CitynewsIl 47% dei cittadini in Veneto non si sente oggi sicuro nella propria città. Ad avvertire una effettiva percezione di sicurezza è poco più della metà: il 53%. Si dimostra invece un po’ più alta, al 58 ... veronasera.it I dati del sondaggio Demopolis-Citynews facebook In Toscana il 52% si sente oggi poco sicuro nella città in cui vive: i dati del sondaggio Demopolis-Citynews x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.