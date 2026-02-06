Sondaggi politici Fratelli d'Italia ancora primo segue il Pd | FI allunga lo stacco con la Lega

I sondaggi politici mostrano ancora Fratelli d’Italia al primo posto con il 29,9%. Il partito di Giorgia Meloni mantiene il vantaggio, mentre Forza Italia si allarga leggermente rispetto alla Lega. Le opposizioni, tra cui il Pd e il M5s, restano sostanzialmente stabili, con poche variazioni. La situazione rimane tranquilla nel centrodestra, che si conferma compatto.

L'ultimo sondaggio Swg rivela le dinamiche attuali del panorama politico italiano.

I sondaggi politici mostrano un calo di voti per Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega, mentre Pd e M5s registrano un aumento.

