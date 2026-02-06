SOMBR la rivelazione dei Grammy pubblica il singolo Homewrecker

Questa mattina SOMBR torna in scena con un nuovo singolo, intitolato Homewrecker. È la prima canzone pubblicata dopo il suo ultimo brano I Barely Know Her. La notizia ha già attirato l’attenzione dei fan e degli addetti ai lavori, curiosi di ascoltare le nuove sonorità dell’artista.

SOMBR pubblica oggi un nuovissimo singolo, dal titolo Homewrecker, la sua prima uscita dopo I Barely Know Her. Dopo una straordinaria esibizione alla 68ª edizione dei Grammy Awards domenica scorsa, SOMBR pubblica oggi un nuovissimo singolo, dal titolo Homewrecker (Warner Records), la sua prima uscita dopo I Barely Know Her, l’ acclamato album di debutto del 2025, in cima alle classifiche. La prossima settimana, partirà per un tour sold-out nel Regno UnitoUE prima di tornare negli Stati Uniti per il Coachella. Di seguito tutte le date in programma. SOMBR Il calendario completo. 10 Febbraio —Annexet—Stockholm, Svezia – SOLD OUT 11 Febbraio —KB Hallen—Copenhagen, Danimarca – SOLD OUT 13 Febbraio —Inselpark Arena—Hamburg, Germania – SOLD OUT 15 Febbraio —Stodola—Warsaw, Polonia – SOLD OUT 16 Febbraio —Forum Karlin—Prague, Repubblica Ceca – SOLD OUT 18 Febbraio —Gasometer—Vienna, Austria – SOLD OUT 19 Febbraio —Tonhalle—Munich, Germania – SOLD OUT 20 Febbraio —Halle 622—Zurich, Svizzera – SOLD OUT 22 Febbraio —Alcatraz—Milan, Italia – SOLD OUT 24 Febbraio —Riviera—Madrid, Spagna – SOLD OUT 25 Febbraio —Razzmatazz—Barcelona, Spagna – SOLD OUT 27 Febbraio —Salle Pleyel—Paris, Francia – SOLD OUT March 1 Marzo —Salle Pleyel—Paris, Francia – SOLD OUT 2 Marzo —AFAS Live—Amsterdam, Paesi Bassi – SOLD OUT 4 Marzo —Columbiahalle—Berlin, Germania – SOLD OUT 5 Marzo —Palladium—Cologne, Germania – SOLD OUT 6 Marzo —AB—Brussels, Belgio – SOLD OUT 8 Marzo —O2 Academy Brixton—London, UK – SOLD OUT 9 Marzo —O2 Academy Brixton—London, UK – SOLD OUT 10 Marzo —O2 Academy Brixton—London, UK – SOLD OUT 12 Marzo —Academy—Manchester, UK – SOLD OUT 13 Marzo —O2 Academy—Birmingham, UK – SOLD OUT 15 Marzo —O2 Academy—Glasgow, UK – SOLD OUT 16 Marzo —3Arena—Dublin, Irlanda – SOLD OUT 10-12 Aprile —Coachella (Weekend One)—Indio, CA 17-19 Aprile —Coachella (Weekend Two)—Indio, CA 24 Maggio —Bottlerock Napa Valley—Napa, CA 11 Agosto —Sziget Festival—Budapest, Hungary 12-15 Agosto —Øyafestivalen—Oslo, Norway 29 Agosto —Reading Festival—Reading, UK 12 Settembre —Sommo Festival—New Glasgow, NS “A cultural phenomenon. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - SOMBR, la rivelazione dei Grammy pubblica il singolo Homewrecker Approfondimenti su SOMBR Homewrecker Olivia Dean, l'artista rivelazione dei Grammy 2026, orgogliosa di essere femminista e nipote di immigrati Olivia Dean, l’artista britannica diventata famosa grazie ai suoi brani su TikTok, ha conquistato anche il palco dei Grammy 2026. Tutti Fenomeni pubblica il singolo La ragazza di Vittorio Tutti Fenomeni presenta oggi il suo nuovo singolo, Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su SOMBR Homewrecker Argomenti discussi: Grammy 2026: ecco tutti i favoriti da Kendrick Lamar a Sombr, da Lady Gaga a Tyler, The Creator. Benson Boone con Sombr ai #GRAMMYs x.com Sombr ha indossato un look custom Valentino del Direttore Creativo Alessandro Michele per l’Afterparty della 68ª edizione dei Grammy Awards a Los Angeles. @maisonvalentino #ValentinoCustom CREDITI: Valentino / Getty facebook

