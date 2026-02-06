Nel mondo della Formula 1, le nuove regole sui motori stanno creando tensioni tra i costruttori. Dopo settimane di discussioni, sembra che si sia trovata una soluzione condivisa, ma i tempi per mettere tutto in pratica si allungano. I team sperano di rispettare le scadenze, anche se alcuni dubbi restano aperti. La situazione resta in evoluzione, e le prossime settimane saranno decisive per capire come procederanno.

Nel quadro delle nuove regole motoristiche della Formula 1 si è sviluppato un dibattito caratterizzato da posizioni divergenti tra i costruttori, con l’obiettivo di prevenire contrasti nel primo GP e di avviare una soluzione condivisa. L’attenzione è concentrata sul controllo del rapporto di compressione e sull’interpretazione delle verifiche, sia in condizioni statiche sia nelle fasi di funzionamento a caldo. Un percorso negoziale è emerso per evitare contenziosi e stabilire una cornice normativa che possa essere ratificata in un atto ufficiale, evitando fraintendimenti che potrebbero compromettere la stabilità della stagione. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Soluzione condivisa per i motori F1, ma i tempi si allungano

