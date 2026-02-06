Questa sera allo stadio, appena 12.000 biglietti venduti per la partita. I tifosi del Bologna sono ancora pochi, e l’appello dei club è chiaro: “Con la Lazio venite allo stadio”. La sfida contro i biancocelesti potrebbe portare più pubblico, ma intanto il derby con il Parma si ferma a poco più di 24.000 presenze garantite.

Il derby col Parma? Per ora scalda il giusto se è vero che siamo poco oltre le 24mila presenze garantite. Ma scalda ancor meno il quarto di Coppa Italia con Lazio di mercoledì 11 febbraio, sfida per la quale sono 12mila i biglietti fin qui venduti in città, un dato che ieri ha spinto Centro Bologna Club e Futuro Rossoblù a firmare un comunicato congiunto che ha il sapore dell’appello ai tifosi. "Ci sono partite che non sono solo una data sul calendario – si legge nella nota –. Bologna-Lazio di Coppa Italia non è una gara qualunque: è una partita che può rappresentare uno spartiacque della stagione e che chiama tutti a una responsabilità speciale, perché la coccarda che questa squadra porta sul petto va difesa, onorata, meritata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Solo 12.000 biglietti venduti. Futuro Rossoblù e Cbc, l’appello: "Con la Lazio venite allo stadio»

