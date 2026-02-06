A Livigno, Matteo Matteoli si qualifica per la finale del Big Air con il punteggio più alto tra le qualifiche. L’azzurro si mostra concentrato, dicendo che punta a una medaglia, ma sa che ci sono ancora tanti atleti pronti a dare il massimo. La gara si svolgerà sabato, e lui ha già dimostrato di essere in forma.

Ian Matteoli risponde subito presente e accende Livigno al via di questa Olimpiade. L’azzurro classe 2005 conquista un posto nella finale olimpica di categoria del 7 febbraio grazie al secondo tempo nelle qualificazioni del Big Air maschile. Inizia con uno switch backside 1985 atterrato con sicurezza, volando altissimo e mantenendo la grab fino alla chiusura: un gesto tecnico spettacolare che infiamma subito il pubblico azzurro e che viene premiato con 93.75 punti, il punteggio più alto dell’intera serata che ha visti coinvolti 30 atleti. Nella seconda run, Matteoli presenta un cab nose butter 1440 pulito, sufficiente per garantirgli virtualmente l’accesso alla finale e per collocarsi alle spalle del giapponese Hiroto Ogiwara. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Snowboard, a Livigno Matteoli in finale nel Big Air col punteggio più alto delle qualificazioni

Ian Matteoli ha ottenuto un ottimo punteggio e si è qualificato per la finale del Big Air di snowboard.

Nella terza tappa della Coppa del Mondo di snowboard Big Air a Steamboat, gli atleti italiani non sono riusciti a superare le qualificazioni.

Milano-Cortina 2026: Matteoli centra la finale del Big Air di snowboardNella serata di qualificazioni del Big Air maschile di snowboard , valida per i Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 , l'italiano Ian Matteoli ha co ... sportface.it

LIVE Snowboard, Olimpiadi big air in DIRETTA: Matteoli da sogno nelle qualificazioniCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.26 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale delle qualificazioni del big air ai Giochi Olimpici di Milano Cortina ... oasport.it

Ian Matteoli illumina il Livigno Snow Park e con una gara praticamente perfetta si piazza in seconda posizione e vola in finale nel Big Air di Snowboard. Una gara fatta di trick perfetti ed anche intelligenza tattica, non prendendo rischi a qualificazione certa. Ad facebook