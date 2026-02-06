Smantellata piazza di spaccio allestita in un appartamento Ater occupato abusivamente | tre arresti

Questa mattina, la polizia ha smantellato una piazza di spaccio all’interno di un appartamento occupato abusivamente nel quartiere di Villa del Fuoco. Gli agenti della squadra mobile hanno arrestato tre uomini di 43, 35 e 33 anni, ritenuti responsabili della gestione dello spaccio. L’intervento è partito dopo un appostamento e si è concluso con il blitz nell’abitazione, di proprietà Ater, ormai trasformata in un vero e proprio centro di droga.

Prima l'appostamento poi il blitz nell'appartamento Ater occupato abusivamente. E' qui che gli agenti della squadra mobile hanno arrestato tre uomini di 43, 35 e 33 anni che quell'abitazione, nel quartiere di Villa del Fuoco, l'avrebbero adibita a piazza di spaccio. I tre hanno tutti precedenti.

