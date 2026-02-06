Slot | Speriamo che gli infortuni ci diano una tregua sennò sarà dura | a Liverpool qualcuno darà del piangina anche a lui?

A Liverpool, i problemi non sono solo in testa ai giocatori, ma anche tra gli allenatori. Arne Slot ammette che gli infortuni stanno pesando sulla stagione dei Reds, già difficile di suo. Il tecnico olandese spera in un miglioramento, altrimenti sarà dura mantenere le aspettative. La tensione è alta e le prossime partite si giocano anche sulla capacità di recuperare i giocatori infortunati.

La questione infortuni non crea grattacapi solo a Napoli, ma anche in quel di Liverpool. L’allenatore dei Reds, Arne Slot, ha chiaramente fatto capire come gli infortuni incidano negativamente sull’andamento della già non scintillate stagione dei campioni in carica. Quante analogie. Il punto del Times e del Guardian. Slot preoccupato dagli infortuni: i dettagli. Il Times: Arne Slot ha ammesso che sarebbe una “sfida enorme” per il Liverpool riuscire a evitare che nuovi infortuni riducano ulteriormente la rosa e incidano negativamente sulle ambizioni del resto della stagione. “Sono molto contento della squadra. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Slot: “Speriamo che gli infortuni ci diano una tregua, sennò sarà dura”: a Liverpool qualcuno darà del piangina anche a lui? Approfondimenti su Liverpool Infortuni Lautaro a Dazn: «Oggi era uno scontro diretto! Esposito ci darà soddisfazioni, anche all’Italia! Ragazzi come lui…» Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, ha commentato la recente vittoria contro l’Atalanta, sottolineando l’importanza dello scontro diretto. Salah Liverpool, ci sarà contro l’Inter? La decisione di Slot ora è ufficiale. Ecco i dettagli e cosa succederà nei prossimi giorni Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Liverpool Infortuni Argomenti discussi: Per intero: note sul programma di Arne Slot per Liverpool-Qarabag; Slot non vede motivi per cui Van Dijk non possa restare oltre il contratto con il Liverpool; Conferenza stampa di Arne Slot: vittoria del Qarabag, qualificazione agli ottavi e aggiornamenti sulla forma fisica; Il Liverpool ha colpito Qarabag per sei volte assicurandosi il posto agli ottavi. Speriamo esca presto l'aggiornamento IOS 26.3. L’attuale aggiornamento é un casino. Preferivo il vecchio. APPLE CHE COMBINI !! facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.