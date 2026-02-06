Slittino lampo di Max Langenhan nell’ultima prova Fischnaller e Felderer meno brillanti

Questa mattina a Cortina d’Ampezzo si è conclusa l’ultima prova di slittino prima dei Giochi Olimpici invernali. Max Langenhan ha piazzato un lampo di performance, lasciando gli altri concorrenti indietro. Fischnaller e Felderer invece non sono riusciti a essere altrettanto veloci e si sono presentati meno brillanti. Da domani, con l’avvio ufficiale delle Olimpiadi, si fa sul serio.

Ultima prova ufficiale sul budello Eugenio Monti di Cortina d'Ampezzo: da domani non si scherza più, per il singolo maschile si fa sul serio, iniziano i Giochi Olimpici invernali. Nell'ultima run di prova viene fuori il nome che si era nascosto: il tedesco Max Langenhan, uno dei favoriti della vigilia che fino ad ora nelle prove non aveva convinto. Miglior crono con 52.936. Seconda posizione per un altro nome che non si era visto nei piani alti fino ad ora, il lettone Kristers Aparjods, staccato di oltre due decimi, mentre terzo è Wolfgang Kindl. Quarta piazza per Felix Loch che anticipa il primo italiano.

