slittino austria dominante nella quinta prova loch inizia a fare sul serio fischnaller e felderer arretrano

La quinta prova di slittino si è conclusa con l’Austria in grande spolvero. La squadra austriaca ha dominato la gara, mentre Loch ha iniziato a mostrare segnali di crescita. Fischnaller e Felderer, invece, hanno fatto un passo indietro rispetto alle prove precedenti. Domani si entra nel vivo della vera Olimpiade di Milano Cortina, con le prime due run degli uomini che apriranno ufficialmente le sfide per le medaglie.

Quinta e penultima prova ufficiale sulla Eugenio Monti per il singolo maschile. Domani inizierà la vera Olimpiade di Milano Cortina per lo slittino con gli uomini subito impegnati nelle prime due run, domenica in palio le medaglie. L'Austria fa vedere di avere un ottimo feeling con il budello ampezzano: Wolfgang Kindl e Jonas Mueller continuano a dominare. Il veterano trova un eccellente 53.225, 44 millesimi meglio del compagno di squadra, con tempi che sono i migliori fino ad ora. Sale di colpi F elix Loch, fino ad ora molto nascosto: il più vincente della storia è a 158 millesimi, in terza posizione, a precedere il campione olimpico di Pyeongchang David Gleirscher.

