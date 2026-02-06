Sla quasi totalità pazienti ha difficoltà a deglutire Stare a tavola con familiari anche con tempi e consistenze diversi è terapia assolutamente potente
La maggior parte delle persone con Sla ha problemi a deglutire. Molti trovano difficile mangiare con familiari, anche quando si usano tempi e cibi diversi. Cerri del Centro Nemo spiega che, per evitare complicazioni, è importante seguire un percorso multidisciplinare che aiuti i pazienti a gestire le difficoltà quotidiane.
Cerri (Centro Nemo): per anticipare le problematiche che il paziente incontra di giorno in giorno è fondamentale supportare una persona con Sla con presa in carico multidisciplinare. Curare questa grave patologia neurologica significa anche curare le relazioni: cercare di conservare convivialità del pasto è dunque di fondamentale importanza. Circa il 30% dei pazienti perde, dall'esordio malattia, la capacità di deglutire e così sedersi a tavola diventa davvero faticoso e facilita l'isolamento. Le ricette a consistenza modificata possono essere sicure e bilanciate e rispondere ai gusti della persone. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Neurologa Cerri: "Nella Sla anche stare a tavola è terapia"
Una diagnosi di Sla sconvolge la vita di chi la riceve e di chi gli sta vicino.
'A cena con la Sla', videoserie racconta i pazienti con Sla e disfagia
La Sclerosi laterale amiotrofica non colpisce solo i muscoli.
