La maggior parte delle persone con Sla ha problemi a deglutire. Molti trovano difficile mangiare con familiari, anche quando si usano tempi e cibi diversi. Cerri del Centro Nemo spiega che, per evitare complicazioni, è importante seguire un percorso multidisciplinare che aiuti i pazienti a gestire le difficoltà quotidiane.

Cerri (Centro Nemo): per anticipare le problematiche che il paziente incontra di giorno in giorno è fondamentale supportare una persona con Sla con presa in carico multidisciplinare. Curare questa grave patologia neurologica significa anche curare le relazioni: cercare di conservare convivialità del pasto è dunque di fondamentale importanza. Circa il 30% dei pazienti perde, dall'esordio malattia, la capacità di deglutire e così sedersi a tavola diventa davvero faticoso e facilita l'isolamento. Le ricette a consistenza modificata possono essere sicure e bilanciate e rispondere ai gusti della persone. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Sla, quasi totalità pazienti ha difficoltà a deglutire. Stare a tavola con familiari, anche con tempi e consistenze diversi, è terapia assolutamente potente

Approfondimenti su Sla Pazienti

Una diagnosi di Sla sconvolge la vita di chi la riceve e di chi gli sta vicino.

La Sclerosi laterale amiotrofica non colpisce solo i muscoli.

Ultime notizie su Sla Pazienti

