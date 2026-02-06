Sky Studios presenta con Cécile Frot-Coutaz le nuove serie tra legal drama action e thriller

Sky Studios presenta una nuova serie con Cécile Frot-Coutaz. La produzione unisce elementi di legal, action e thriller, puntando su storie italiane e personaggi complessi. La scelta di Sky è di offrire contenuti diversi dai soliti modelli globali, concentrandosi su narrazioni locali e autonome. La strategia si vuole distinguere come una risposta più autentica e consapevole nel panorama televisivo.

Sky Studios con Cécile Frot-Coutaz definisce il concetto di premium tra storie locali, personaggi complessi e una strategia alternativa ai modelli algoritmici globali Sky Studios ribadisce la propria idea di premium come scelta editoriale consapevole, lontana dalle logiche algoritmiche globali e sempre più radicata nella forza delle storie locali e dei personaggi. A delineare questa visione è Cécile Frot-Coutaz, CEO di Sky Studios, che in un. su Digital-News.it Sky Studios con Cécile Frot-Coutaz definisce il concetto di premium tra storie locali, personaggi complessi e una strategia alternativa ai modelli algoritmici globali. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Sky Studios presenta con Cécile Frot-Coutaz le nuove serie tra legal drama action e thriller Approfondimenti su Sky Studios Rai1 punta su quattro nuove serie: giallo, noir e legal drama per la prima serata Questa sera Rai1 mette in scena quattro nuove serie, tutte diverse tra loro. AVVOCATO LIGAS: Disponibile il trailer del primo legal drama Sky Original con Luca Argentero Sky ha pubblicato il trailer del primo legal drama con Luca Argentero. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Sky Studios Argomenti discussi: Avvocato Ligas, il trailer della serie tv con Luca Argentero. Dal 6 marzo su Sky e NOW; Competenze e informazione contro le fake news: con Sky Up Academy Studios la scuola entra in redazione; Wider Than the Sky - Più grande del cielo; Sky Italia potenzia l’organico: nuove opportunità di carriera tra Milano, Roma e Cagliari. Qua sta nascendo qualcosa! Stasera 19 gennaio vi aspetta il finale di stagione de “I delitti del BarLume”, “La danza dello squalo”, alle 21:15 in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW. Una produzione Sky Studios e Palomar, a Mediawan Compa facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.