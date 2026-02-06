Sky Studios presenta con Cécile Frot-Coutaz le nuove serie tra legal drama action e thriller
Sky Studios presenta una nuova serie con Cécile Frot-Coutaz. La produzione unisce elementi di legal, action e thriller, puntando su storie italiane e personaggi complessi. La scelta di Sky è di offrire contenuti diversi dai soliti modelli globali, concentrandosi su narrazioni locali e autonome. La strategia si vuole distinguere come una risposta più autentica e consapevole nel panorama televisivo.
Sky Studios con Cécile Frot-Coutaz definisce il concetto di premium tra storie locali, personaggi complessi e una strategia alternativa ai modelli algoritmici globali Sky Studios ribadisce la propria idea di premium come scelta editoriale consapevole, lontana dalle logiche algoritmiche globali e sempre più radicata nella forza delle storie locali e dei personaggi. A delineare questa visione è Cécile Frot-Coutaz, CEO di Sky Studios
