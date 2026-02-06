Sky lancia Sky Calcio Unplugged il nuovo videopodcast che racconta il calcio senza rumore

Sky lancia Sky Calcio Unplugged, un nuovo videopodcast dedicato al calcio. Stavolta, i protagonisti sono Lisa Offside, Gianluca Di Marzio e Stefano Borghi, che analizzano il weekend calcistico concentrandosi su aspetti tecnici, il fantacalcio e curiosità. Il podcast vuole raccontare il calcio senza il frastuono delle polemiche e delle voci di corridoio, concentrandosi sui dettagli che fanno la differenza. È un modo per ascoltare il gioco in modo più diretto, nel momento in cui il rumore si placa e il calcio torna a parlare con chia

Sky Calcio Unplugged, il videopodcast con Lisa Offside, Gianluca Di Marzio e Stefano Borghi, tra analisi tecnica, fantacalcio e approfondimenti sul weekend calcistico C'è un momento preciso, nel calcio, in cui il rumore si abbassa e il gioco torna a parlare: è la vigilia del.

