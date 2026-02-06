Sky lancia Sky Calcio Unplugged il nuovo videopodcast che racconta il calcio senza rumore

Da digital-news.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sky lancia Sky Calcio Unplugged, un nuovo videopodcast dedicato al calcio. Stavolta, i protagonisti sono Lisa Offside, Gianluca Di Marzio e Stefano Borghi, che analizzano il weekend calcistico concentrandosi su aspetti tecnici, il fantacalcio e curiosità. Il podcast vuole raccontare il calcio senza il frastuono delle polemiche e delle voci di corridoio, concentrandosi sui dettagli che fanno la differenza. È un modo per ascoltare il gioco in modo più diretto, nel momento in cui il rumore si placa e il calcio torna a parlare con chia

Sky Calcio Unplugged, il videopodcast con Lisa Offside, Gianluca Di Marzio e Stefano Borghi, tra analisi tecnica, fantacalcio e approfondimenti sul weekend calcistico Sky Calcio Unplugged, il videopodcast con Lisa Offside, Gianluca Di Marzio e Stefano Borghi, tra analisi tecnica, fantacalcio e approfondimenti sul weekend calcistico C’è un momento preciso, nel calcio, in cui il rumore si abbassa e il gioco torna a parlare: è la vigilia del. su Digital-News.it Sky Calcio Unplugged, il videopodcast con Lisa Offside, Gianluca Di Marzio e Stefano Borghi, tra analisi tecnica, fantacalcio e approfondimenti sul weekend calcistico. 🔗 Leggi su Digital-news.it

sky lancia sky calcio unplugged il nuovo videopodcast che racconta il calcio senza rumore

© Digital-news.it - Sky lancia Sky Calcio Unplugged, il nuovo videopodcast che racconta il calcio senza rumore

Approfondimenti su Sky Calcio

Sky Calcio Unplugged: Videopodcast con LisaOffside, Di Marzio e Borghi dal 6 Febbraio

Da metà febbraio, Sky lancia un nuovo videopodcast dedicato al calcio europeo.

Sky Calcio Unplugged, il calcio si ascolta prima di giocarlo

Sky lancia un nuovo videopodcast,

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Sky Sport Calcio Unplugged, il talk calcistico con Lisa Offside, Stefano Borghi e Gianluca Di Marzio

Video Sky Sport Calcio Unplugged, il talk calcistico con Lisa Offside, Stefano Borghi e Gianluca Di Marzio

Ultime notizie su Sky Calcio

Argomenti discussi: Il Bat-segnale che il Como ha lanciato verso l'Europa; Piani Pay TV di febbraio 2026 a confronto; Scarica la APP di Èlivebrescia: news, live e 12 mesi di Sky + Calcio in omaggio; Economia, calcio e approfondimenti nei nuovi videopodcast targati Sky.

sky lancia sky calcioSky lancia Sky Calcio Unplugged, il nuovo videopodcast che racconta il calcio senza rumoreSky Calcio Unplugged, il videopodcast con Lisa Offside, Gianluca Di Marzio e Stefano Borghi, tra analisi tecnica, fantacalcio e approfondimenti sul weekend ... digital-news.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.