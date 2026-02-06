Siviglia-Girona sabato 07 febbraio 2026 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici Sfida delicata a Nerviòn

Nel primo pomeriggio di sabato, Siviglia e Girona scendono in campo a Nerviòn in una partita decisiva. Le due squadre sono separate da un solo punto in classifica e cercano punti per evitare di finire in zona retrocessione. La sfida si prospetta aperta, con entrambe le squadre determinate a portare a casa il risultato.

Nel tardo pomeriggio di sabato è in programma la sfida tra Siviglia e Girona, squadre divise in classifica da un solo punto, che hanno in comune l’obiettivo di allontanarsi dalle zone calde. I catalani avevano iniziato la stagione in maniera pessima e si sono risollevati, anche se nell’ultimo turno sono inaspettatamente caduti in casa dell’Oviedo,. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Approfondimenti su Siviglia Girona

Ultime notizie su Siviglia Girona

GIRONA - SIVIGLIA : 0 - 218' Sostituzione SIVIGLIA: entra J. SANCHEZ (16), esce C. EJUKE (21). 1' Si Parte! 90'+6' Fine. 90'+2' Ammonizione per O. NYLAND (SIVIGLIA). 84' Sostituzione SIVIGLIA: entra P. FERNANDEZ (14), esce I. quotidianodipuglia.it

