Sabato alle 18:30 si gioca Siviglia contro Girona. Le due squadre sono a un punto di distanza in classifica e cercano di uscire dalla zona pericolosa. La partita si svolge al Sanchez Pizjuan, dove il Girona arriva imbattuto. I catalani vogliono continuare la striscia positiva, mentre i padroni di casa sperano di conquistare i tre punti in casa. È una sfida importante per entrambe, con in palio punti chiave per la stagione.

Nel tardo pomeriggio di sabato è in programma la sfida tra Siviglia e Girona, squadre divise in classifica da un solo punto, che hanno in comune l’obiettivo di allontanarsi dalle zone calde. I catalani avevano iniziato la stagione in maniera pessima e si sono risollevati, anche se nell’ultimo turno sono inaspettatamente caduti in casa dell’Oviedo,. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Siviglia-Girona (sabato 07 febbraio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. Catalani imbattuti al Sanchez Pizjuan?

Nel primo pomeriggio di sabato, Siviglia e Girona scendono in campo a Nerviòn in una partita decisiva.

