Sindacalista denuncia presunti sprechi Sma Campania si sente calunniata e lo licenzia

Vincenzo Pirozzi, sindacalista di Confintesa Igiene Ambientale, è stato licenziato dalla Sma Campania per giusta causa. Pirozzi aveva denunciato presunti sprechi all’interno dell’azienda, ma l’azienda ha deciso di mettere fine al suo contratto. La decisione ha suscitato molte polemiche e ora si attende di capire quali saranno le prossime mosse del sindacalista.

Licenziato per giusta causa. Questo il verdetto per Vincenzo Pirozzi, dipendente Sma Campania e segretario provinciale di Confintesa Igiene Ambientale. Da sindacalista, Pirozzi è autore di numerose denunce pubbliche su presunti sprechi e criticità nella gestione della società in house della Regione Campania. Il 31 dicembre però, l'azienda gli ha comunicato l'avvio di un procedimento disciplinare. Al dipendente si contestavano svariate condotte scorrette e infedeli. Un'accusa scaturita da un'indagine affidata a società specializzate, col compito di monitorare l'attività di Pirozzi sul web.

