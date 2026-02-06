Silenzio si alza il sipario Tra classici rivisitati debutti prime assolute

Questo weekend, il teatro si anima con una serie di spettacoli che spaziano tra classici rivisitati, debutti e prime assolute. Le porte si aprono e il pubblico può già sentire l’energia del palco che si prepara a sorprendere. La scena si riempie di attori pronti a portare in scena storie nuove e rivisitazioni di grandi classici, creando un mix tra tradizione e innovazione.

Tra debutti attesi, grandi classici rivisitati e prime assolute, il weekend sotto le torri offre un ricco cartellone teatrale. Al Teatro Duse debutta Euridice Axen nei panni dell’iconica Marilyn Monroe in ’ A qualcuno piace caldo ’ di Mario Moretti, liberamente ispirato alla celebre commedia cinematografica di Billy Wilder. La regia è firmata da Geppy Gleijeses, che accompagna l’attrice in una prova brillante e a tratti delicata. Lo spettacolo va in scena da stasera a domenica (alle 21, dopodomani alle 16). All’ Arena del Sole, fino a domenica, Natalino Balasso e Michele Di Mauro sono protagonisti de ’ La grande magia ’, uno dei capolavori di Eduardo De Filippo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Silenzio, si alza il sipario. Tra classici rivisitati debutti, prime assolute Approfondimenti su Silenzio Teatro Come orientarsi nel catalogo di HBO Max tra grandi classici, novità assolute e chicche dimenticate HBO Max Italia offre un'ampia selezione di contenuti, dai grandi classici alle novità più recenti, passando per chicche dimenticate. Si alza il sipario di EaT - Enogastronomia a Teatro Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Silenzio Teatro Argomenti discussi: Silenzio, si alza il sipario. Tra classici rivisitati debutti, prime assolute; San Mauro Castelverde, dopo anni di silenzio il Teatro Comunale riapre le sue porte; Iran, nel silenzio continua la battaglia; DAST, LA CITTÀ SI MUOVE: FRONTE POLITICO CONTRO IL SILENZIO DEL COMUNE. Silenzio, si alza il sipario. Tra classici rivisitati debutti, prime assoluteTra debutti attesi, grandi classici rivisitati e prime assolute, il weekend sotto le torri offre un ricco cartellone teatrale. quotidiano.net San Mauro Castelverde, dopo anni di silenzio il Teatro Comunale riapre le sue porteIl 7 febbraio si inaugura la stagione 2026 con Otello e Desdemona o del femminicidio ... palermotoday.it Gite In Lombardia. Enya · Caribbean Blue (Single Version). All’alba, nel silenzio del deserto di Wahiba Sands, ci si alza lentamente da terra e tutto cambia prospettiva. Sotto, le dune si accendono di luce. Sopra, solo il cielo. Questo è uno di quei momenti ch facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.