Sicurezza sul lavoro l' appello di Confartigianato | Basta carta serve subito un database nazionale

Da cesenatoday.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le imprese artigiane di Cesenatico chiedono un cambio di passo sulla sicurezza sul lavoro. Durante un incontro nella sede di Confartigianato, gli artigiani hanno lanciato un appello: basta con la burocrazia, serve subito un database nazionale che metta ordine e sicurezza. La richiesta è semplice. Non si tratta di complicare le cose, ma di avere strumenti concreti e facili da usare per proteggere davvero chi lavora.

Sicurezza vera, non solo di facciata o sommersa da pile di documenti. È la richiesta chiara che arriva dal mondo artigiano cesenate, riunitosi nella sala convegni di Confartigianato in via Alpi. Davanti a una platea di imprenditori, l'associazione ha fatto il punto sulle nuove regole entrate in.🔗 Leggi su Cesenatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Confartigianato Cesenate

Fine vita, l’appello dei medici di Firenze: “Basta incertezze, serve una legge nazionale”

I medici di Firenze chiedono regole più chiare e tutele definite per il fine vita, sottolineando la necessità di una legge nazionale che riduca le incertezze attuali.

Appello di Confartigianato sulle bollette: basta trattare le pmi come bancomat

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Confartigianato Cesenate

Argomenti discussi: Sicurezza sul lavoro, piattaforma informatica per prevenire infortuni; La sicurezza sul lavoro entra in una nuova era: cosa cambia davvero dal 2026; Sicurezza sul lavoro, le ispezioni? Affidate a privati in partita IVA che intanto possono lavorare per le aziende; Sicurezza sul lavoro in Lombardia, tutta chiacchere e distintivo – sesta parte.

sicurezza sul lavoro lCosa cambia il ddl PMI 2026 per imprese, sicurezza del lavoro e incentiviÈ ampio il contenuto del disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese, approvato in seconda lettura dalla Camera: dalle misure per ... ipsoa.it

Sicurezza sul lavoro. Puntare alla ‘Total Worker Health’ per i lavoratori del SsnIntegrare la protezione dai rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro con la promozione degli sforzi di prevenzione degli infortuni e delle malattie per migliorare il benessere dei lavoratori. quotidianosanita.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.