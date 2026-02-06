Sicurezza sul lavoro l' appello di Confartigianato | Basta carta serve subito un database nazionale

Le imprese artigiane di Cesenatico chiedono un cambio di passo sulla sicurezza sul lavoro. Durante un incontro nella sede di Confartigianato, gli artigiani hanno lanciato un appello: basta con la burocrazia, serve subito un database nazionale che metta ordine e sicurezza. La richiesta è semplice. Non si tratta di complicare le cose, ma di avere strumenti concreti e facili da usare per proteggere davvero chi lavora.

Sicurezza vera, non solo di facciata o sommersa da pile di documenti. È la richiesta chiara che arriva dal mondo artigiano cesenate, riunitosi nella sala convegni di Confartigianato in via Alpi. Davanti a una platea di imprenditori, l'associazione ha fatto il punto sulle nuove regole entrate in.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Approfondimenti su Confartigianato Cesenate Fine vita, l’appello dei medici di Firenze: “Basta incertezze, serve una legge nazionale” I medici di Firenze chiedono regole più chiare e tutele definite per il fine vita, sottolineando la necessità di una legge nazionale che riduca le incertezze attuali. Appello di Confartigianato sulle bollette: basta trattare le pmi come bancomat La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Confartigianato Cesenate Argomenti discussi: Sicurezza sul lavoro, piattaforma informatica per prevenire infortuni; La sicurezza sul lavoro entra in una nuova era: cosa cambia davvero dal 2026; Sicurezza sul lavoro, le ispezioni? Affidate a privati in partita IVA che intanto possono lavorare per le aziende; Sicurezza sul lavoro in Lombardia, tutta chiacchere e distintivo – sesta parte. Cosa cambia il ddl PMI 2026 per imprese, sicurezza del lavoro e incentiviÈ ampio il contenuto del disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese, approvato in seconda lettura dalla Camera: dalle misure per ... ipsoa.it Sicurezza sul lavoro. Puntare alla ‘Total Worker Health’ per i lavoratori del SsnIntegrare la protezione dai rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro con la promozione degli sforzi di prevenzione degli infortuni e delle malattie per migliorare il benessere dei lavoratori. quotidianosanita.it Attività sospesa e sanzioni per 31.900 euro per gravi carenze su sicurezza sul lavoro e igiene alimentare facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.