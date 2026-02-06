Questa mattina l’Aci Massa Carrara ha confermato il suo impegno per la sicurezza stradale e il civismo. Sotto la guida di Fabrizio Panesi, l’associazione ha preso parte anche quest’anno al campionato di giornalismo organizzato da La Nazione. L’obiettivo è coinvolgere i giovani, promuovendo il rispetto delle regole e il senso di responsabilità sulla strada.

L’Aci Massa Carrara, sotto la presidenza di Fabrizio Panesi, anche quest’anno aderisce al campionato di giornalismo promosso e organizzato da La Nazione e coglie un’occasione in più per sostenere la formazione delle nuove generazioni, tramite il giornale. "La promozione di educazione e sicurezza stradale rientra tra gli scopi istituzionali dell’Automobile Club Massa Carrara e della Federazione ACI nel suo complesso – spiega la direttrice Bianca Abbruzzese (nella foto) – Quest’anno abbiamo voluto proporre una traccia che mettesse in relazione l’importanza della lettura del quotidiano con lo sviluppo di uno spirito critico, al servizio del miglioramento dell’ambiente circostante e finalizzato alla sicurezza stradale". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Sicurezza stradale e civismo al centro"

Approfondimenti su Aci Massa Carrara

Durante l'ultima seduta del consiglio municipale della Bassa Val Bisagno, sono state approvate due mozioni incentrate sulla sicurezza stradale, un tema di grande rilevanza per la comunità locale.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Se guido non bevo

Ultime notizie su Aci Massa Carrara

Argomenti discussi: Sicurezza stradale e civismo al centro; Polizia Municipale | il report 2025 segnala un’impennata sulle omissioni di soccorso.

I giovani sono preziosi, è importante educarli alla sicurezza stradaleAndrea Milanesi, responsabile tecnico liquidativo Infortunistica Tossani, perché avete scelto di sostenere Cronisti in Classe? Abbiamo deciso di sostenere ... ilrestodelcarlino.it

Sicurezza stradale a Palermo: giovani, educazione e consapevolezza al centro del dibattitoAl Liceo Damiani Almeyda Crispi presentati i dati YouGov sui comportamenti alla guida nel territorio palermitano ... guidasicilia.it

Se non ci fossero stati diciannove morti, la maggior parte dei quali pedoni (10), il bilancio 2025 della polizia locale alla voce sicurezza stradale sarebbe da incorniciare facebook

“Lo sviluppo di proposte condivise che mettano al centro sicurezza stradale e edilizia scolastica è una priorità per #RegioneFvg e il Comune di San Vito di Fagagna”. Così oggi l’assessore Cristina Amirante all’incontro con il sindaco tinyurl.com/54p69c6p x.com