La sicurezza in Italia preoccupa sempre di più. Secondo un sondaggio Izi, il 75% degli italiani considera le violenze in piazza un’emergenza, in particolare dopo gli scontri di Torino. La maggioranza crede che la situazione sia peggiorata e che servano risposte concrete per fermare la spirale di violenza. La questione divide anche le opinioni politiche, con il 77% della sinistra che pensa che i violenti non si isolino da soli.

Roma, 6 feb. (Adnkronos) - "La sicurezza è per gli italiani sempre di più un'emergenza: il 75% è convinto che alla luce degli scontri di Torino esista un nuovo allarme legato alle violenze di piazza nel corso delle manifestazioni". E' quanto emerge da un sondaggio Izi per L'Aria che Tira su La7. "Tra gli elettori del governo la percentuale più del 93% pensa che il momento sia grave ma anche tra chi vota per i partiti di opposizione la parte maggioritaria, il 62% degli intervistati, ritiene che ci sia una situazione critica". "Più della metà degli italiani, il 54%, pensa che siano necessarie nuove misure urgenti in materia di ordine pubblico per contrastare le violenze nel corso delle manifestazioni: per quanto riguarda gli elettori del centrodestra l'84% ritiene che l'emergenza violenza richieda misure immediate, ed anche tre elettori su dieci di opposizione concordano che vi sia urgenza di una stretta sulla sicurezza", si legge in una nota. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sicurezza: sondaggio Izi, violenze emergenza per 75%, per 77% sinistra non isola violenti

