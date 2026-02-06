Sicurezza Roma identificate oltre 1000 persone Paura per picchiatore San Lorenzo

La polizia di Roma ha controllato più di mille persone nelle periferie della città. Durante i controlli, avvenuti tra Prenestino, San Basilio, San Paolo, Fidene, Primavalle e Aurelio, sono state identificate numerose persone. In un quartiere, San Lorenzo, si è registrato anche un episodio di violenza: un picchiatore si aggira ancora, creando paura tra i residenti.

A Roma oltre 1000 persone sono state identificate e 18 in una serie di controlli della polizia nelle periferie nei quartieri prenestino, San Basilio, San Paolo, Fidene, Primavalle e Aurelio. Servizio di Alessio Orlandi TG2000.

